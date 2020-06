Neanche un ministro somaro probabilmente si poteva aspettare tutte quelle defezioni: le assenze in Parlamento rendono ancora più indigesto un pacco scuola abominevole. La Azzolina porta a casa il suo decreto perché nessuno ha infierito come meritava. Lo hanno approvato in 245 parlamentari della maggioranza. Che sono riusciti a prevalere per la stanchezza evidente nella battaglia che ha stremato l’opposizione con un ostruzionismo da applausi. Fdi e Lega almeno si sono battuti davvero tanto.

Ma quel provvedimento farà male alla scuola italiana. Per colpa di un governo incapace di dialogo e che ha approfittato del lockdown per imporre le norme più ridicole. Per di più sulla testa dei nostri figli.

Meloni: “Incertezza assoluta sulla scuola”

Ed è significativo lo spettacolino allestito dalla maggioranza dopo l’approvazione finale alla Camera. Si sono fermati ad applaudirsi, ma erano increduli per avercela fatta in zona Cesarini. Ma sul nuovo anno scolastico ”regna l’incertezza più assoluta e studenti, famiglie e docenti sono abbandonati a se stessi”, è stato il severo commento di Giorgia Meloni.