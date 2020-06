Travaglio da ridere: da “valletta” di Conte a conduttore di quiz come Mike Bongiorno

In tv Marco Travaglio ci va spesso, quasi tutte le sere, ospite quasi fisso di Lilly Gruber sulla Sette, nel ruolo di “valletta” del premier Conte, al quale serve consigli, sorrisi, difese d’ufficio dal centrodestra. Da tempo il direttore del Fatto Quotidiano ha perso la sua autorevolezza nei confronti dei lettori che anche da destra lo seguivano, dopo aver sposato prima la causa dei grillini poi quella del premier Conte, senza più porsi il problema di ostentare un minimo di imparzialità. Oggi, però, cerca di recuperarla come show man…

Travaglio debutta sul web come conduttore

Sul piccolo schermo delle web tv, forse Travaglio ritiene di poter funzionare anche meglio, come intrattenitore, in veste di conduttore di un quiz, in versione Mike Bongiorno. Secondo il blog che si occupa di televisione, di Davide Maggio, il direttore del Fatto Quotidiano animerà un nuovo quiz, dal nome che è tutto un programma, il RischiaFatto, in compagnia di Selvaggia Lucarelli. Il programma andrà in onda a luglio su Loft, la piattaforma web del Fatto Quotidiano. “Come suggerisce il titolo si tratterà di una sorta di rivisitazione dello storico Rischiatutto del compianto Mike Bongiorno. Il format, guidato dall’inedito duo composto dal direttore de Il Fatto Quotidiano e da una delle sue penne più note, sarà un quiz incentrato sull’attualità”, scrive il blog.

Come partecipare al quiz

“Pensi di sapere tutto sull’attualità e vorresti metterti alla prova? Se hai più di 18 anni, partecipa al nuovo quiz di LOFT con Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli. Manda un video per raccontarci chi sei della durata massima di 30 secondi e non dimenticare di inviarci i tuoi recapiti e dati anagrafici per email. Invia tutto a info@loftproduzioni.it“ – recita la call per i casting.