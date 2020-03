Il sospetto circolava da tempo. Ma ora, con il passare dei giorni e sotto l’incalzare degli eventi, comincia a farsi realtà: il Fatto Quotidiano è l’organo ufficiale del Conte-bis, anzi del bisConte. Non è solo un gioco di parole, ma un programma politico-editoriale. Basta un pizzico di spirito di osservazione per rendersi conto che il giornale di Marco Travaglio ha a cuore non le sorti del governo, ma solo quelle di lo presiede, Conte Giuseppi, da Volturara Appula. In poche parole il Fatto è la guardia pretoriana del premier. Travaglio che lo dirige, è il nuovo Tigellino.

Travaglio “azzanna” chiunque critichi il premier

Lui non fa nulla per nasconderlo. Anzi randella a colpi di editoriali chiunque commetta l’imprudenza di avvicinarsi troppo all’Inquilino di Palazzo Chigi. Rispettare la distanza di sicurezza è un obbligo che non ammette deroghe, neppure in favore dei soci di maggioranza. Renzi lo sa bene. Disturbare il manovratore è severamente vietato. Persino quando gli capita, cioè spesso, di fare cazzate, come dimostra la fuga di notizie seguita al primo Dpcm, con annesso esodo verso Sud di meridionali terrorizzati dal contagio. Ma il divieto vale per soprattutto per l’opposizione, funzione assolutamente ignota alla costituzione tigellin-travagliesca. Insomma, Meloni, Salvini e B. si togliessero dalla testa di fare le pulci alla 3C. (Conte, Casalino e Casaleggio & associati).

Il Fatto Quotidiano è ormai l’organo ufficiale del Conte-bis

Già, come si permettono? Mica governa B., la cui sola esistenza in vita era motivo sufficiente per affollare di magistrati i talk-show e di girotondini le piazze. Signori cari, l’Italia è cambiata. Infatti è in mano a Travaglio e friends. Gli stessi che hanno sussurrato ai somari Cinquestelle le soluzioni più liberticide: abolizione della prescrizione, intercettazioni a gogò, pesca a strascico delle nostre conversazioni grazie al Trojan e via restringendo. E che ora vorrebbero pure che l’opposizione non fosse tale in nome dell’assunto che chi critica Conte a virus incombente è uno sciacallo. L’appetito, si sa, vien mangiando. È come se Sallusti, all’indomani del terremoto dell’Aquila, avesse preteso la cessazione delle ostilità contro il Cavaliere. Guarda caso, all’epoca Travaglio ululava più di ogni altro e tutto si sentiva tranne che uno sciacallo.