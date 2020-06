Ego. Ego-nomia. Stati generali dell’Ego-nomia. Narciso premier. Qui Italia, la situazione è alla farsa. Da oggi a domenica – domenica l’altra non questa – dovremo sorbirci dai telegiornali un pippone mai visto per soddisfare la vanagloria di Giuseppe Conte.

Se avrà scansato l’interrogatorio dei magistrati di Bergamo, gli Stati Generali cominceranno, pare, forse, dicono con il collegamento con Ursula Von der Leyen. Una telefonata, in pratica, per complimentarsi con Giuseppe. Mica ha il problema dei 600 euro o della cassa integrazione la presidente dell’Europa. E se chiede un prestito non ha bisogno di garanzie…

L’ego smisurato del premier

A che servirà il circo di Villa Pamphili nessuno lo sa. Ne ha bisogno Conte e Rocco Casalino ci metterà del suo per creare il consueto patatrac. In dieci interminabili giorni può succedere di tutto.

La politica sarà altrove. Perché l’Italia sarà bloccata dal trionfo della tecnocrazia senza anima.