Swg, cresce Fratelli d’Italia, cala il Pd

In calo il Pd che è al 19,1 per cento. Le ultime mosse di Zingaretti, travolto dallo scandalo delle mascherine, non sono piaciute agli italiani. Scende Forza Italia che ottiene il 5,6 per cento (era al 6). In calo anche i grillini che si attestano al 15,8 per cento (-0,2%),

Tra le notizie degne di nota, anche se prevedibile, il sorpasso di Azione, il partito di Calenda (3 per cento) , su Italia Viva al 2,7. Le ultime apparizioni televisive di Matteo Renzi non hanno sedotto gli italiani. Sembra pagare invece il protagonismo di Calenda con il suo pressing sul governo Conte. Sinistra italiana vede una crescita e sale al 4 per cento (+0.3), mentre +Europa un calo, arrivando al 2,2 per cento (-0,2%). In lieve rialzo anche i Verdi al 2,1 per cento (+0,2%), mentre Cambiamo! di Toti rimane fermo all’1,1 per cento.