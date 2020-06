Sondaggio flop per la lista Conte: battuta da FdI, “ruberebbe” solo a M5S e Pd

Un partito di Conte, una lista tutta sua, non sfonderebbe nei consensi, si collocherebbe in quinta posizione e ruberebbe voti solo al M5S e al Pd. Un mezzo flop, secondo il sondaggio di sondaggi You Trend realizzato per SkyTg24 e pubblicato da Open.

La lista Conte non convince

Secondo le stime dei sondaggisti, se si andasse a votare oggi, la Lega sarebbe il primo partito in Italia con il 26,2%, a seguire il Pd con il 21,6%, terzo il M5s con il 15,5%, quindi Fratelli d’Italia con il 15,4% mentre la lista Conte prenderebbe poco più del 14%. Alla domanda “se ci fosse una lista Conte chi voterebbe?” il 14,3% ha risposto che voterebbe per lui: sulla base eventuale lista del premier penalizzerebbe il Pd e il M5s che prenderebbe così solo il 9,7%.

Draghi surclassa il premier

Sorprese anche sulla popolarità dei leader politici e dei possibili candidati a un governo di coesione nazionale. Nel sondaggio primeggia Mario Draghi con il 59,3%, segue Conte con il 57%, al terzo posto il governatore del Veneto Zaia che sfiora il 50%, Giorgia Meloni si attesta al 33%, subito avanti a Matteo Salvini con il 31,2%.