La stoccata a Roberto Benigni arriva nel giorno del compleanno di Raffaella Carrà, che un giorno fa ha festeggiato i suoi 77 anni portati magnificamente. Vittorio Sgarbi, nel renderle omaggio, ha ricordato quell’episodio nel quale Roberto Benigni la palpeggiò in diretta tv (video), sollevando ilarità anche nel popolo della sinistra e delle femministe che oggi processano Indro Montanelli per il suo matrimonio con la ragazzina etiope.

Su Twitter il popolare critico d’arte ha così risposto alle polemiche becere della sinistra: “Quello che avete fatto con Montanelli fatelo con Roberto Benigni: abbattete la statua a Castiglion Fiorentino a lui dedicata”. Nel video pubblicato sul suo profilo Twitter, ha lanciato una proposta provocatoria: “Credo sia opportuno, per adeguarsi alla furia iconoclasta di questi giorni, buttare giù anche la statua (foto in alto) dedicata a Roberto Benigni (che palpeggiò Raffaella Carrà) a Manciano La Misericordia (Castiglion Fiorentino). Il sindaco Mario Agnelli ci sta pensando. Non abbiamo notizie che Benigni abbia stuprato delle ragazze – premette – però Benigni, esattamente come Montanelli, ha trattato la donna come una cosa”.