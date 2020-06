Saviano contro Trump e i sovranisti americani. E mostra un ginocchio (video)

Non perde occasione, Roberto Saviano, per denigrare il presidente americano Donald Trump, anche utilizzando le proteste della comunità di colore, su Fb posta il video di un gruppo di manifestanti bianchi, che lui identifica come i sovranisti trumpiani, per scaricare veleno. Lo fa utilizzando l’immagine di un manifestante che nel delirio della sua protesta contro le devastazioni compiute a seguito dell’omicidio Loyd, organizza una scena con un uomo steso a terra e tenuto, bloccato, col ginocchio, da un altro, che simula un poliziotto. Quanto c’entri Trump con questa sciagurata e stupida rappresentazione, non si sa. Ma si sa, per Saviano tutto fa brodo, quando deve portare tesi a sostegno della sua tesi…

“Guardate questo video, guardate i sostenitori di Trump che insultano i manifestanti di Black Lives Matter riproducendo il gesto del poliziotto che ha ucciso Floyd, rivendicandolo. Quel ginocchio che va…”. scrive lo scrittore nell’introdurre questo video.