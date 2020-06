Allarme immigrazione. Matteo Salvini denuncia la ripresa del business degli sbarchi. Un pericolo favorito dall’effetto annuncio della sanatoria del ministro Bellanova. “‘1.561 sbarchi nei primi cinque mesi del 2019, schizzati a 5.024 nello stesso periodo di quest’anno. Il governo chiacchiere-burocrazia-immigrati premia sempre di più i clandestini. E oggi inaugura l’iter della sanatoria”. Così il leader della Lega alla vigilia dell’iter per la regolarizzazione degli immigrati irregolari.

Salvini: pronti a raccogliere firme contro la sanatoria

“Il provvedimento – spiega il leader leghista- non accontenta il mondo agricolo. Che continua a chiedere dei voucher. Non aiuta i disoccupati italiani. Che si vedono superare da concorrenza straniera a basso costo. Non serve a regolarizzare i contratti. Perché regala i permessi anche a chi è disoccupato. È tornato il business degli sbarchi. Faremo di tutto per fermarlo, in Parlamento e nelle piazze. Siamo pronti a lanciare la raccolta firme”.

Durissimo Nicola Molteni, responsabile sicurezza della Lega. ”Oggi inizia la maxi-sanatoria della sinistra e del Movimento 5Stelle. Significa zero lotta a sfruttamento e caporalato. Sostituzione della manodopera italiana con quella straniera. A basso costo. Nuovi schiavi. La sanatoria regalerà permessi di soggiorno facili. Con la scusa di cercare lavoro. A beneficio dei falsi richiedenti asilo”. Al contrario della propaganda sbandierata dal governo la sanatoria non darà benefici. “Nessuna soluzione per la manodopera nei campi”, continua Molteni. “Nessun beneficio per disoccupati, pensionati, giovani. E studenti italiani. Meno contratti regolari. Nessun vantaggio al mondo agricolo. Servivano i voucher. Semplificazione, contributi a fondo perduto. Corridoi verdi per manodopera Ue. Paghe dignitose, orari e condizioni umane. Lotteremo con tutte le nostre forze. In Parlamento e fuori. Contro questa sciagurata sanatoria. Che è figlia dell’ideologia di chi tifa per l’invasione”.