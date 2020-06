Salvini asfalta il Pd: “Irresponsabili noi? Pensino a dare i soldi agli italiani” (video)

In questo video di ieri sera, Matteo Salvini, ospite di Barbara Palombelli su Rete 4, spiega perché le critiche piovute dal Pd sulla manifestazione di ieri del centrodestra , fossero assurde e strumentali. “Non siamo andati in piazza per dire vaffa, ma per chiedere risposte ai problemi degli italiani, come di quel milione di persone che attendono la Cassa integrazione, degli imprenditori che hanno chiesto invano un prestito alle banche, degli invalidi che attendono i 600 euro…”.