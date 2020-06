Quarantaquattro agenti della penitenziaria in forze al carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, hanno ricevuto altrettanti avvisi di garanzia. Agli agenti vengono contestati presunti pestaggi che sarebbero avvenuti in occasione delle rivolte scatenate nelle carceri in piena pandemia. Fra i reati vi sarebbe anche quello di tortura.

La “spettacolarizzazione” delle notifiche

Oltre agli avvisi in sé, a destare sconcerto sono state le modalità di notifica da parte dei carabinieri in borghese, oggetto di una vera e propria “spettacolarizzazione”, secondo quanto denunciato dal Sappe, il sindacato della penitenziaria. “Anziché farlo all’interno del penitenziario, con tutte le garanzie, si è assistito al fermo da parte dei militi dell’Arma di chiunque entrava e usciva dal carcere per identificazione”, si legge in una nota del sindacato, in cui si parla di “situazione incredibile e assurda. Accaduta davanti ai familiari dei detenuti, senza alcun senso se non quello di determinare la ferma protesta dei poliziotti penitenziari”. Alcuni agenti, infatti, sono saliti sul tetto del carcere per protesta. Inoltre, tra penitenziaria e carabinieri si sono anche riferiti momenti di tensione. Di certo, in un video diffuso sul canale youtube “Polizia penitenziaria” si percepisce tutta la rabbia degli agenti.

Meloni: “Indegno epilogo della rivolta nelle carceri”

“In una Nazione normale lo Stato, all’indomani delle rivolte nelle carceri, organizzate dalla criminalità organizzata, avrebbe agito tempestivamente e punito in maniera esemplare i responsabili. Con processi per direttissima e revoca di massa dei benefici penitenziari come chiesto da FdI. In Italia invece arrivano incredibilmente e vergognosamente gli avvisi di garanzia alla Polizia Penitenziaria”, ha commentato Giorgia Meloni.