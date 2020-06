Una riapertura nel segno della sicurezza garantita da un presidio medico-sanitario ma anche ”dell’accoglienza” e della ”sensibilità”. Il primo giorno del Colosseo, dopo la chiusura imposta dall’emergenza sanitaria, ”sta andando bene” con una reazione positiva da parte del pubblico.

I visitatori, spiega infatti all’Adnkronos Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, ”sono soddisfatti, curiosi e ansiosi di entrare nel monumento. Ci sono molti bambini con i loro genitori e questo mi fa molto piacere”. La Russo sottolinea che, per la riapertura, ”sono stati acquistati online 300 biglietti nei giorni scorsi. Questo è già un buon risultato come primo giorno. In questi mesi, e, soprattutto nell’ultimo, – aggiunge – abbiamo lavorato tantissimo per assicurare la visita in piena sicurezza con percorsi differenziati e con gruppi costituiti da un massimo di 14 persone. Ci sono termoscanner e disinfettanti dappertutto”.

La sera prima della riapertura sul monumento sono stati proiettati i colori della bandiera italiana: un omaggio alle vittime del Covid e un’immagine suggestiva nel segno della speranza e della ripartenza. Tra i visitatori di oggi molti romani che hanno voluto trascorrere una giornata diversa, tornando in un luogo così simbolico e importante per la Capitale e conosciuto in tutto il mondo.