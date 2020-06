Virginia Raggi contestata dai commercianti e ristoratori del rione Trevi, nel cuore di Roma. Una notizia passata sotto silenzio. La sindaca si era presentata a Fontana di Trevi giorni fa con telecamere al seguito per presentare il lancio a Roma di mille monopattini. Per l’occasione è stata ripristinata l’illuminazione che era mancata per tre mesi. Una presa in giro secondo i commercianti che l’hanno accolta furiosi chiedendole di venire più spesso sul territorio per prendere visione dei problemi del centro storico. Gli esercenti lamentano il totale abbandono della zona dove si spaccia e si vendono prodotti contraffatti senza che l’amministrazione capitolina si degni di intervenire. Le immagini della contestazione, pubblicate da Roma Today, sono state diffuse sui social da RadioSavana.