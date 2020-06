Popolarità, Giorgia Meloni cresce di altri tre punti e insegue il premier Conte

Resta alto il consenso degli italiani per il governo Conte – a quota 57% – nonostante le difficoltà legate alla ripartenza, stabile il gradimento verso il presidente del Consiglio, che resta stabile al 61%. Ma al secondo posto insegue la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Una buona panacea per raggiungere uno dei suoi obiettivi, la guida dell’Italia per effetto di un voto che si auspica più veloce possibile. A fotografare la situazione è il ‘cruscotto settimanale’ realizzato da Ipsos, che fornisce un quadro chiaro anche sugli altri leader politici.