Pillon preso di mira anche su Wikipedia: «Deve morire il prima possibile»

Nuovi attacchi contro Simone Pillon. Dopo Matteo Salvini a essere preso di mira è nuovamente il parlamentare leghista. Andando su Google, nella pagina Wikipedia del senatore alla voce relativa la nascita si leggeva: «Simone Pillon (Brescia, 1º giugno 1971 – decesso il prima possibile) è stato un avvocato e politico italiano…». Ad accorgersi della scritta è stato il Giornale che ha poi rilanciato la notizia. Le ipotesi sul campo non sono molte: forse un hackeraggio o qualcosa di simile. Poi a metà pomeriggio la scritta è scomparsa.

L’odio della sinistra

Di certo c’è che Simone Pillon senatore pro life non è molto amato dalla sinistra per le sue posizioni a favore della famiglia. Pillon con le sue battaglie pro-vita ha attirato numerose e violenti critiche della sinistra. Il leghista è finito sott’accusa per essere il paladino della famiglia tradizionale. Ha infatti presentato un ddl che porta proprio il suo nome. E contro il ddl si sono scagliati i sinistri che più di una volta sono scesi in piazza a manifestare. Tra le ultime manifestazioni c’è anche quella che si è svolta a Perugia. In quella piazza la sinistra si è radunata per fermare lo stop all’aborto farmacologico imposto dal governatore umbro Donatella Tesei. E guarda a caso tra quelli più ferocemente criticati dai manifestati c’era anche Pillon.

Pillon replica ai manifestanti di Perugia

Tant’è che il parlamentare leghista su Facebook ha poi replicato: «Ieri la sinistra democratica e inclusiva è andata in piazza a Perugia per sostenere il diritto della donna di esser lasciata sola, con il rischio di emorragie e infezioni. Prenderemo nota. A parte il consueto +Pillone -Pillon, cui ormai mi sono affezionato, il miglior messaggio, candidato assoluto al premio Nobel per la pace è quello che vedete in alto a sinistra e che recita così: “L’unica chiesa che illumina è quella che brucia”. Non ho paura delle idee diverse dalle mie. Sono però molto preoccupato per la violenta stupidità. È quella che ha portato milioni di martiri dal 33 d.C. ad oggi».