Prima sono stati protagonisti di uno sbarco fantasma. Le forze dell’ordine sono andati a cercarli per anfratti di campagna e stradine, ovunque. Ora si distinguono per le prodezze in cui si esibiscono in pieno giorno, a cielo aperto. Sono una nutrita rappresentanza di quelli che in un primo momento sembrava fossero 400 migranti approdati in un solo giorno alla fine di maggio. Ma se non erano proprio 400, giù di lì… Quelli per cui il sindaco di, una volta assunte le informazioni del caso, si è immediatamente adoperato facendo arrivare mascherine, ciambelle, acqua e thé per i nuovi arrivati. E caffè per le forze dell’ordine, mobilitate in massa. Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, infatti, hanno lavorato duramente in quei giorni per recuperare i migranti in fuga.