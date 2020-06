Si capisce perché i giornalisti non devono accedere ai dati dell’osservatorio di Pavia sulla Rai, ovvero TeleConte. La direzione delle relazioni istituzionali – che non è gratuita – se li tiene stretti per la vergogna nel renderli pubblici. Non è un caso la stessa epurazione delle poche voci sovraniste ancora presenti nell’azienda del cosiddetto servizio pubblico.

Soldi pubblici spesi per dare spazio inversamente proporzionale ai sondaggi e ai dati elettorali più recenti, tra europee e regionali. Lo prova la incredibile sottovalutazione di Fratelli d’Italia. Nei telegiornali di Stato è come se la Meloni debba essere nascosta. Non parlarne. Lo esige TeleConte. Direttore Rocco Casalino.

Il governo vuole Conte superstar e senza contrasto dall’opposizione. Il premier può andare in televisione a insultare i capi della minoranza parlamentare e il diritto di replica è davvero marginale. I numeri non sbagliano mai.

Telegiornali senza Fdi

Nel mese di maggio il tempo di presenza complessivo nei notiziari del Prime Time è stato di 243 minuti. Il Prime Time è la fascia oraria di maggiore ascolto e il tempo di presenza riguarda la voce data direttamente ai partiti.

Per i telegiornali del Prime Time si registra una quota dello spazio per il Governo superiore rispetto a quella del totale delle edizioni (dal 34 al 39%).