Ci sono tre cose che il M5S intende fare per scongiurare la catastrofe: rinviare il più possibile l’attivazione del Mes per evitare che i dissidenti escano allo scoperto, riunire il direttorio dei “saggi” per dare una guida al Movimento che scongiuri la scissione di Di Battista, evitareuna crisi di governo a luglio. Ipotesi, quest’ultima, che terrorizza le giornate di Luigi Di Maio ma che si fa ogni giorno più concreta.

Il Pd sempre più impaziente

Il governo è stretto tra l’attendismo del M5S che non vuole prendere decisioni su nulla per paura di ulteriori fratture e il pressing del Pd che vorrebbe premere sull’acceleratore dei provvedimenti anti-crisi. I dem sono sempre più impazienti dinanzi alle risse che scuotono il M5S e Zingaretti detta la linea: dobbiamo rispettare il travaglio degli alleati ma incalzare il governo sulle cose da fare.

Il Pd, come afferma Goffredo Bettini in un’intervista al Fatto, spera in una mossa risolutiva di Beppe Grillo: “Per certi aspetti, alcuni nodi all’interno del M5S è anche giusto che vengano finalmente sciolti. Alla fine, confido nella autorevolezza, l’intuito e la volontà unitaria di Grillo, che è stato, in questi mesi, molto più importante di quanto sia apparso pubblicamente”.

Le mosse di Beppe Grillo

E Grillo, secondo alcuni, starebbe pensando a fare un passo in avanti e a riprendersi la sua creatura, indebolita da litigi, ambizioni, tentazioni correntizie. Per ora si attende una ulteriore mossa del fondatore, dopo la sconfessione di Di Battista: una mozione d’ordine, un invito alla responsabilità e la decisione di affidare il Movimento a un direttorio di cinque saggi per stabilire le strategie future.

Quanto a Di Battista, la scomunica arrivata da Grillo non lo ha messo a tacere. In pochi scommettono sulla scissione ma Dibba non si è certo messo in un angolo ad attendere le mosse di Grillo. Anzi, è andato in tv, a Quarta Repubblica, a difendere punto di vista. E nel Movimento c’è chi lo difende anche contro l’intoccabile Grillo. Come Barbara Lezzi che avverte: il M5S non è fatto solo dal garante, ma anche da tutti coloro che hanno dato e continuano a dare a questo progetto.