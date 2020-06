Luigi Di Maio nel mirino degli odiatori di professione. Un crescendo di minacce e insulti sui social si è riversato contro il ministro degli Esteri. Fin ad augurargli la morte. Su un account anonimo registrato come “Carla” si legge: “Ti vogliamo morto” con il tag @luigidimaio. E poi: ‘”Ti vogliamo morto insieme a tutti i napoletani.

Minacce a Di Maio. La solidarietà di FdI

Immediata la solidarietà di Fratelli d’Italia. “Da Luigi Di Maio politicamente mi divide tutto”, ha scritto Giorgia Meloni su Twitter. “Ma la contrapposizione politica e il confronto delle idee non devono mai sfociare nell’intolleranza. In nessuna delle sue forme. A lui va la totale solidarietà da parte mia e di Fdi per le minacce ricevute da alcuni haters sui social”. “Non c’è limite all’odio”, twitta Mara Carfagna. ” Oggi colpisce anche Luigi Di Maio e i napoletani. Al ministro va la mia solidarietà. A chiunque sui social o altrove si permetta di offendere Napoli, l’invito a visitare la città. Avrà tanto da imparare e da amare”.

Bonafede: atti vili, Luigi siamo con te

Solidarietà trasversale, dunque. Dal centrodestra passando per i ministri, i capigruppo dei 5Stelle e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Tra i primi a commentare con sdegno le minacce, il ministro Bonafede. “Tutta la mia solidarietà a @luigidimaio per le minacce di morte ricevute sui social. Lo straordinario lavoro portato avanti da ministro degli Esteri è la risposta più forte a certi gesti vili. Da condannare senza se e senza ma”. La Raggi non è da meno. ”Piena solidarietà a Luigi Di Maio, vittima di un attacco vergognoso. Le minacce non devono spaventarci. Andiamo avanti a testa alta. Non abbassiamo lo sguardo di fronte a chi semina odio”.