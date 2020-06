Meloni: “Zingaretti scandaloso. Sono pronti a tutto pur di impedire agli italiani di votare” (video)

“Semplicemente scandaloso”. Giorgia Meloni smaschera le manovre del Pd per stare al governo a prescindere dal voto degli italiani. E ha gioco facile a farlo, perché i dem non solo non lo nascondo, ma lo rivendicano. Così, mentre in Parlamento si discute la legge elettorale, Meloni si trova a commentare le parole di Nicola Zingaretti, che ribadisce che l’alleanza con il M5S è stata fatta per bloccare la strada al centrodestra.

Da Zingaretti una “giustificazione scandalosa”

“Una giustificazione scandalosa”, dice Meloni, commentando nel corso della trasmissione L’Aria che tira su La7 le parole con cui il segretario dem ha spiegato che “abbiamo fatto la scelta di tentare la sola strada che avevamo per fare politica. Se non avessimo scelta quella strada di coraggio avremmo avuto un governo presieduto dalla destra di Salvini”.

Meloni: “Ecco i sedicenti democratici”

“Il segretario del partito che si definisce democratico ci spiega che per impedire agli italiani di scegliere a maggioranza il governo che vorrebbero, loro sono pronti a fare i patti con il diavolo”, commenta Meloni, che ha anche rilanciato il video sul suo profilo Facebook. “Mentre affrontiamo l’emergenza, il partito sedicente democratico – prosegue la leader di FdI – sta discutendo alla Camera la legge elettorale, perché vuole riportare il sistema proporzionale che impedisce agli italiani di scegliere una coalizione”.

“Decidono i cittadini, non i giochetti di partito”

Il proporzionale, infatti, “fa fare i governi con gli inciuci di Palazzo. Che è l’unico modo con il quale il Pd oggi riesce ad andare al governo”. “Questo – commenta Meloni – è scandaloso, perché in democrazia puoi vincere o poi perdere ma devi accettare le regole del gioco. E in democrazia – conclude la leader di FdI – la regola del gioco è che decidono i cittadini, non decidono i partiti con i loro giochetti“.