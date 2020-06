Meloni: “Le banche aumentano le commissioni sui bancomat. E il governo tace. Vergogna”

“Mentre il Governo pensa a tassare i prelievi al bancomat per favorire la moneta elettronica, la società che gestisce i Pos aumenta del 30% il costo delle commissioni che pagano gli esercenti. Basta tasse, basta speculazioni, il contante deve essere libero”. È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, postando un video dal titolo “Il governo impone la moneta elettronica, le banche aumentano in costo delle commissioni”.

Un altro colpo alle aziende

Nel video la leader di FdI sottolinea che “nessuno dice nulla”. “A nessuno interessa – denuncia la leader di FdI – che di fronte a un mondo del commercio che è già in ginocchio aumenta del 30% il costo delle commissioni per pagare con moneta elettronica”. Una situazione che, in fin dei conti, non sorprende perché “per avere qualcuno che dica qualcosa, probabilmente servirebbe un governo che avesse vagamente a cuore l’economia reale, il destino delle imprese di questa nazione, che volesse magari abbassare le tasse, difendere le famiglie”.

Meloni: “Il governo pensa solo alle banche. Vergogna”

“Invece no. Noi – ricorda Meloni – abbiamo un governo che si accontenta di favorire le banche, le grandi concentrazioni economiche, la speculazione finanziaria. Ed è una vergogna e una ragione in più per liberarsi di questo governo il prima possibile”. Insieme al video Meloni ha postato anche un articolo sulla lettera con cui Nexi comunica la decisione, svelata da Maurizio Lupi. In particolare,a fronte di una diminuzione delle commissioni sulle operazioni dei circuiti stranieri, si registra un aumento di quelle sui circuiti usati quotidianamente dagli italiani, da Maestro a MasterCard, da Visa a V Pay, con un passaggio del “balzello” dallo 0,97% all’1,24%.