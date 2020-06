Meloni: «I magistrati “liberi” vengono emarginati, la confessione di Palamara è gravissima» (video)

«Gravissime le parole di Palamara. Emerge il potere di certe correnti interne alla magistratura, che eleggono figure centrali nella giustizia italiana emarginando chi non è legato al correntismo. Chiediamo riforma criteri composizione Csm e dimissioni magistrati coinvolti nello scandalo». Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni che pubblica anche il video dell’intervista a Palamara andata in onda a Non è L’Arena.

Meloni, ecco cosa ha detto Palamara

Ecco le parole di Palamara da Massimo Giletti. «Questo è il sistema che ha caratterizzato la magistratura. Quando ci sono tante domande per un solo posto è inevitabile che i curriculum dei magistrati siano paritari. Quindi la scelta diventa difficile. Si cerca di avere un contatto diretto con il consigliere. Avevamo tanti degli attuali esponenti delle correnti che stazionavano fuori alla stanza dei consiglieri del Csm per perorare la loro causa. E autoproporsi per un incarico direttivo. La magistratura ha funzionato così. Ma non dobbiamo demonizzare tutto, i cittadini devono essere rassicurati che nei posti più importanti ci sono le persone più importanti. Ed è vero però che molti magistrati che ogni giorno lavorano e non hanno questa tipologia di contatti in questo sistema sono penalizzati».

La reazione del web

Tantissimi i commenti al post della Meloni. Scrive un utente: «È semplicemente un uomo che è stato sorpreso con le mani nella marmellata e ora sputtana i suoi mandanti!». E un altro osserva: E a farne le spese magistrati che hanno a cuore sempre e solo la #Giustizia con la G maiuscola». E un altro ancora scrive: «Ha candidamente ammesso-rivendicato che sono quasi tutti raccomandati!». Mentre Atena scrive: «Per le riforme ci vuole tempo i magistrati che non si riconoscono nel sistema prendano posizione per il cambiamento facciano sentire la loro voce e nei fatti agiscano per un cambio di passo».