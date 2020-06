Meloni contro il Pd: “La gente è stufa e l’opposizione non starà zitta” (video)

“L’opposizione che piace al governo è un’opposizione che sta zitta, che non esiste. Vorrebbero un centrodestra in silenzio, che non dica se non è d’accordo, che non faccia proposte, che non ascolti le persone: un’Italia nella quale esista solo la sinistra”. Giorgia Meloni, ospite di “Diritto e rovescio” di Paolo Del Debbio, replica così all’intervista fatta all’esponente del Pd Andrea Romano, che ha contestato la legittimità della manifestazione del centrodestra del 2 Giugno. “Vogliono dividere il Paese, vogliono scaricare la colpa della crisi sul governo…”, aveva detto Romano.

“L’opposizione deve dare voce al malessere della gente, non stare zitta”, ha replicato la leader di Fratelli d’Italia al Pd.