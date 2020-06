Meloni: «Bonus inutili, marchette, consulenze e viaggi. Ecco cosa nasconde il decreto rilancio» (video)

«Mentre famiglie e imprese italiane sono in ginocchio, le priorità del governo sono ben altre. Bonus inutili, marchette, consulenze, viaggi: ascoltate cosa si nasconde dietro il decreto rilancio». Giorgia Meloni ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video in cui analizza il decreto rilancio.

Meloni: «Servivano 266 articoli? No»

«Davvero servivano 266 articoli di di decreto rilancio per fare arrivare immeditamente risorse alle famiglie e alle imprese di questa nazione per affrontare l’emergenza Covid? No, non servivano. E infatti nel decreto rilancio ci sono cose che nulla hanno a che fare con questa emergenza. Perché nel decreto rilancio sono previsti anche 100mila euro per le consulenze al ministero dell’Economia. Due milioni e 400mila euro di nuove consulenze per il ministero dello Sviluppo economico. 50 assunzioni a tempo determinato all’Ice targata di Di Maio. Nonostante ci sia una procedura concorsuale in corso.

La creazione della Fondazione Enea

E poi ancora. «È previsto – dice Meloni – che ci sia la creazione della “Fondazione Enea Tech”, 12 milioni e una serie di altre poltrone. Ci sono le norme per modificare l’Ente nazionale del turismo e ci sono 360 milioni l’anno per la regolarizzazione degli immigrati. Di cui 30 milioni per velocizzare le pratiche. Perché di velocizzare le pratiche per l’arrivo della cassa integrazione non fregava niente a nessuno. Però per velocizzare le pratiche per gli immigrati lì ci mettiamo 30 milioni di euro. E, soprattutto, la mia preferita: 100mila euro per i voli in business class per l’Expò di Dubai».

«Non saremo complici di chi indebita i nostri figli»

«Allora ditemi voi. Se mentre un terzo delle imprese italiane rischia di non riaprire, se le priorità del governo dovevano essere queste. E ditemi voi, se sia giusto che ci si chieda collaborazione su una cosa del genere, perché noi non saremo complici di chi indebita i nostri figli per andare in business class a Dubai».