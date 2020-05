Col decreto “rilancio” Conte ci fa sprofondare nelle braccia della burocrazia

Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta il decreto “primavera-estate”. Non c’è definizione migliore per un atto che, soprannominato aprile, è arrivato a maggio e non sarà attuato prima di luglio. Un atto che si pone l’obiettivo di “rilanciare” l’Italia. Ma dove? Ancor prima delle modifiche parlamentari – sempre al netto della possibile apposizione della fiducia – il “rilancio” dell’Italia passa attraverso 323 pagine, 266 articoli (scritti in maniera tanto approssimativa quanto carente nel lessico e nella grammatica). Per venire alla luce dovrà essere alimentato da ben 98 decreti attuativi (neanche la soddisfazione del numero perfetto).

Decreto di fantozziana memoria

Un elefantiasi di burocrazia e inefficienza normativa. A metà tra le pratiche zariste e le procedure di fantozziana memoria. Di certo non strizza l’occhio alla “semplificazione” tanto citata dal premier. Uno “spettacolare” esercizio di distribuzione a pioggia di “aiuti” (marchette) che non aiuterà gli italiani e al contempo, indiscutibilmente, produrrà 55 miliardi di indebitamento netto dello Stato. Sempre che, fra un decreto attuativo e l’altro, riesca a vedere la luce.

Governo incapace e dilaniato dalle divisioni

Un “rilancio” sì, ma verso l’assistenzialismo. Non si intravede alcun piano strategico. L’Italia affonda nella pandemia economica con un governo che torna ad indossare la pochette. Ma resta incapace, inadeguato, incompetente e dilaniato da divisioni. È smanioso di protagonismo e totalmente affascinato dalle sovrastrutture. Nemmeno la pandemia ha frenato questa ingordigia normativa. Basti pensare che al netto delle disposizioni prese dalle singole regioni, in queste ultime settimane, il Governo ha approvato una dozzina di decreti per “fronteggiare” l’emergenza Covid-19.

La strada del decreto legislativo

E nonostante in Italia ci sia una scabrosa produzione di norme sconosciuta in altri Paesi (sono 160.000 le norme italiane- centrali e regionali – contro le 7.000 di Francia, 5.500 di Germania e 3.000 del Regno Unito) si continua a scegliere la strada dei decreti legislativi che, per essere operativi, richiedono l’approvazione di innumerevoli decreti attuativi che, troppo spesso, restano nel cassetto delle belle promesse. Si è così amplificata a dismisura la generazione di norme, gettando nello sconforto cittadini, professionisti e imprese che ogni giorno sono chiamati a districarsi nel labirinto della “complicazione affari semplici.

Un costo da 60 miliardi di euro

Sfiora i 60 miliardi di euro, infatti, il costo che ogni anno grava sulle imprese italiane a causa del cattivo funzionamento della nostra burocrazia che, sfamata da un coacervo di leggi, decreti, ordinanze, e circolari varie, rende sempre più problematico il rapporto con la PA.

Sprofondiamo nella burocrazia

Il Governo non introduce nemmeno sotto pandemia alcun accenno di semplificazione, la burocrazia non indietreggia, anzi torna spedita ad avanzare, amplificando le inefficienze del nostro sistema pubblico che presenta livelli medi di qualità tra i peggiori d’Europa sotto l’occhio vigile e complice del nostro premier. A fronte di un gettito complessivo annuo di 82 miliardi versati all’erario, le nostre PMI devono affrontare i costi per la burocrazia per 57 miliardi. E allora, forse, per individuare questo decreto, sarebbe meglio utilizzare il sinonimo “rigettare” perché, a ben guardare, questo Decreto rigetta la nostra amata Patria nelle logiche stantie della prima Repubblica.