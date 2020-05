Gira e rigira, sono i clandestini a bloccare l’Italia e il famosissimo decreto rilancio. Ore e ore di stop and go, dopo i giorni, le settimane, i mesi. La Bellanova si fissa sui migranti da regolarizzare nei campi – i clandestini, appunto – e tutto si blocca. I Cinquestelle hanno finto di non starci, fino a che non fosse sicura la poltrona di Bonafede.

Si, è sempre l’Italia. Le quattro sinistre di governo in balia di se stesse. Conte e Gualtieri giocano alle tre carte, con i ministri in preda a crisi di nervi e i partiti di maggioranza a un passo dal convocare manifestazioni contro il loro governo.

Giocano alle tre carte

Pagliacci. Ridicoli. Altro che decreto rilancio. Decreto ritardo dovreste chiamarlo, a qualunque ora del giorno o della notte avvenga la gestazione. Incapaci di approvare una manovra che vale due finanziarie: grazie al voto responsabile dell’opposizione sullo scostamento di bilancio, hanno 55 miliardi di euro in mano e stanno ancora fermi.