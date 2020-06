La voglia dell’Italia di esserci e tornare a crescere c’è e la vedo. Le risposte però stentano ad arrivare, non sono convinta delle scelte che sta facendo il governo, lo vedo dal decreto Rilancio che ha 266 articoli, dove vi sono cose che nulla hanno a che fare col rilancio della nazione”. Lo ha detto Giorgia Meloni, intervenendo a La vita in diretta su Rai1.

Troppe consulenze e i biglietti per Dubai nel decreto Rilancio

Parlando del decreto Rilancio Meloni ha elencato i provvedimenti che l’hanno lasciata basita. “Ci sono 100mila euro per le consulenze del ministero dell’Economia, 2 milioni e 400mila euro di consulenze per il ministero dello Sviluppo economico, nel decreto ci sono pure i biglietti in business class per andare all’Expo di Dubai, credo che il governo si debba occupare di altro”. E ancora accusa: “Si è approfittato di questo momento per fare altre cose, per esempio mettere mano al consiglio di amministrazione di Enit”.

Il bonus vacanze è una misura sbagliata

Meloni ha sottolineato le criticità del bonus vacanze: “Il bonus vacanze fatto dal governo è una misura sbagliata, non porta neanche un turista in più, visto che c’è un bonus da 150 euro, e poi lo fanno pagare agli albergatori, che devono anticipare i soldi e poi devono chiedere il credito d’imposta”. “Anche sul turismo – ha aggiunto – avevamo presentato una proposta bocciata in queste ore”, ricorda Meloni, riferendosi alla proposta di applicare l’Iva al 5% per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri, presentata da Fdi.

De Luca si è distratto mentre a Napoli si festeggiava

Quindi ha commentato i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia a Napoli, facendo presente che le critiche sul mancato distanziamento arrivano solo quando a manifestare è il centrodestra. “De Luca voleva andare con il lanciafiamme alle comunioni, forse ieri non è stato molto previdente, non ho visto un suo video, forse ha pensato che non era utile per la campagna elettorale”.

Questo governo scavalca il Parlamento, perché Mattarella tace?

Poi Giorgia Meloni è tornata sul tema del Consiglio europeo di domani: “La maggioranza ha impedito che si votasse su quello che va a fare Conte in Europa, perché non sanno come risolvere il problema del Mes, e c’è stata una violazione della legge e del ruolo del Parlamento”. La leader di Fdi sostiene che “c’è una deriva da parte di questo governo, che non tiene minimamente conto del fatto che siamo una repubblica parlamentare, mi meraviglio che il presidente della Repubblica, che oggi ha incontrato Conte, sul tema della riunione di venerdì, proprio su questo non abbia detto nulla”.