La giornalista lo intercetta a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, dove ha una casa. Cerca di chiedergli cosa ne pensi del governo, di Conte, del dibattito sul congresso nel M5S. Ma lui niente. Beppe Grillo scappa: prima nella sua villa, poi su un catamarano, infine in spiaggia. Non senza aver spruzzato sulla giornalista, sull’operatore e sulla telecamera il contenuto della bombola per le sanificazioni che gli ha passato il bagnino. “Virus, virus, siete voi il vero virus”, gracchia il comico e, soprattutto, patron del M5s.

Grillo scappa dalle domande

“Nel mezzo della più grave crisi dal dopoguerra, le speranze del governo di rimanere a galla sono affidate a quest’uomo”, ricorda la giornalista, l’inviata di Quarta Repubblica, Giorgia Mennuni, nel suo servizio. Mennuni, nonostante la tenacia, non riesce a ottenere risposte da Grillo. Neanche all’ultima domanda, quella rivolta al comico di fronte all’ennesima fuga dalle domande e, soprattutto, all’irrisione della crisi sanitaria: “Non le sembra poco serio?”.

Meloni: “Ecco in che mani è l’Italia. Povera patria”

Il video è stato ripreso anche da Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. “Famiglie in ginocchio, migliaia di italiani senza cassa integrazione da mesi, aziende abbandonate dallo Stato e dal governo costrette a chiudere… e l’Italia è nelle mani del movimento che fa capo a questo signore, che scherza così sul virus per sottrarsi alle domande dei giornalisti. Povera Italia“, ha commentato la leader di FdI.