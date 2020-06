Le Sardine danno il peggio. Ora insultano gli italiani: «Sono i più ignoranti d’Europa»

Alla fine hanno detto come la pensano. Le sardine sono uscite allo scoperto. Insultano gli italiani: «È il Paese più ignorante d’Europa». A scrivere il post sulla sua pagina Facebook è stata, come riporta il Giornale, Jasmine Cristallo, leader calabrese delle sardine, ideatrice della rivolta dei balconi antileghisti, grande sostenitrice di Domenico Lucano da Riace. Ecco il suo post. «Volevo dire agli intellettuali (o pseudo tali…) indignati per il tono “paternalistico” di Conte durante l’emergenza sanitari, che l’Italia è il Paese più ignorante d’Europa. E che si piazza in dodicesima posizione a livello mondiale. Volevo dire ai signori de”Non può trattare gli italiani come bambini” che in Italia ci sono i Pappalardo e che i Pappalardo riescono ad essere ascoltati». Il centro della questione è ovviamente la gestione della crisi coronavirus da parte del governo. La Cristallo non accetta le critiche che sono arrivate a Conte. E per questo bolla gli italiani come ignoranti.

Le sciocchezze delle sardine

Fa sorridere, scrive il Giornale, leggere tanto snobismo radical-sardinesco in poche righe. «Pensare che un centinaio di gilet arancioni e un capopopolo bastino – scrive il quotidiano – a giustificare il paternalismo inaugurato dal premier ci pare superficiale (per non dire di peggio). In fondo di sciocchezze se ne dicono a bizzeffe e pure le sarde non ne sono esenti». E gli esempi non mancano. Il primo manifesto sosteneva che i populisti non avessero il “diritto” di essere ascoltati. E sempre in tv, sempre Santori disse qualcosa sui bambini autistici e i palloni da basket che ancora aleggia incomprensibile nell’etere. E tornando al post della Cristallo, è sparito dopo la pubblicazione dell’articolo del Giornale ma c’è chi era riuscito anche a fotografarlo.