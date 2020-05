Le Sardine di nuovo in campo. Si sentono i nuovi partigiani: «Resistenza contro i sovranisti»

Le Sardine come i soldatini di plastica con cui giocano i bambini. Quando servono, vengono tirati fuori dagli scatoloni e il Pd li piazza un po’ qua e un po’ là. Il bello è che si sono montate la testa. Filosofeggiano senza conoscere la filosofia, parlano di storia senza conoscere la storia. E soprattutto fanno politica negando di fare politica.

Le Sardine “raccontano” i loro valori in un Manifesto

Sembravano addormentate, le Sardine. Ma le elezioni si stanno avvicinando e c’è la chiamata alle armi. Rieccole, allora. In tutto il loro (poco) splendore. Addirittura mettono nero su bianco quello che chiamano – con un pizzico di presunzione – “Manifesto valoriale”. Il Movimento nato lo scorso novembre in piazza Maggiore a Bologna lo annuncia in maniera solenne. Mancano solo le trombe e i fuochi d’artificio.

Le scontate frasi sul protagonismo della gente comune

«Le Sardine credono nel protagonismo delle cittadine e dei cittadini», dicono. Una frase scontata, che non ha niente di “rivoluzionario”. E ancora; «Promuovono la cittadinanza attiva come pratica politica come antidoto all’indifferenza». Soprattutto, però, si vestono da partigiani del nuovo millennio. Agiscono perché serva una «forma di resistenza ai populismi, ai sovranismi, agli individualismi e ai personalismi di ogni sorta».

Il nemico è chiaramente il sovranismo

In sostanza, è lo stesso schema delle scorse elezioni. I nemici sono i sovranisti. Cioè, Salvini e la Meloni. Il loro è un disco rotto da presentare come una grande novità nel mondo politico. Una barzelletta che non fa nemmeno ridere.

Le Sardine e la traduzione in inglese

Il testo – fanno sapere – verrà articolato in 11 punti. Per completare la barzelletta, sarà tradotto anche in lingua inglese, per undici giorni. «Non perderemo mai questa occasione di lasciare un’impronta genuina in questo paese e di essere il richiamo per i giovani», sottolineano dal gruppo di Mattia Santori. I nuovi Aristotele e Platone sono in campo. Al servizio della sinistra. Ma nessuno si permetta di dirlo, loro sono un “movimento spontaneo”.