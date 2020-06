Manlio Dovì, attore famoso per le storiche imitazioni del Bagaglino (Cossiga, Carlo d’Inghilterra, Sgarbi) non ha mai nascosto le sue simpatie di destra. E in un’intervista a Libero sottolinea quanto questo aspetto abbia pesato sulla sua carriera.

“Quando decisi di intraprendere questa carriera – racconta Manlio Dovì – mio padre mi disse: “vuoi fare l’attore? Bene, sappi che è difficile. E poi, dimmi: sei di sinistra?”. Risposi di no e lui controbatté con un sonoro “Allora è doppiamente difficile”. Ed anche Florestano Vancini, per il quale ho avuto l’onore d’interpretare il protagonista del suo ultimo film E ridendo l’uccise, mi confessò che trovò mille difficoltà proprio perché non ero “schierato” dalla parte giusta. In realtà, la sinistra ha sempre sfruttato tutti i settori dell’intrattenimento e della comunicazione, coccolando i propri “pupilli” (non me lo sono certo messo in braccio io Berlinguer), con l’incomprensibile pretesto che la cultura sia di sinistra, e chi non lo è si ritrova a gareggiare, in Formula 1, con i go-kart».

Dovì, che ad ottobre ritorna con la commedia La stranissima coppia, insieme a Patrizia Pellegrino, parla anche del futuro degli artisti e dell’arte in Italia: “Vorrei vedere più arte, creatività all’insegna del buongusto e comunicatività, meno ripetitività ed ovvietà. Soffro come tutti questo decadentismo culturale, come se la nostra storia fosse cancellata. Mi mancano i De Sica, i Monicelli, i Moravia e così via…”.

Dovì ha iniziato la sua carriera nell ’87 con Fantastico 7 ed è poi diventato popolare con il Bagaglino, programma in voga fino al 2009. Punta di diamante di Creme Caramel, Bucce di Banana e diversi spettacoli di Pier Francesco Pingitore.