“La Seconda Via”, il film sugli Alpini morti in Russia vola ed è primo per “qualità” (video)

La Seconda Via del regista Alessandro Garilli ha portato sul grande schermo la storia degli Alpini italiani che nel 1943 combatterono nella regione russa del Voronež, per loro teatro di guerra e terra di morte. Una pellicola sull'epopea in Russia dei nostri soldati italiani. Rimasti lì in tombe senza nome, dispersi nella steppa o lasciati morire nei gulag comunisti da politici infami come Togliatti ed i suoi compagni. Questo docufilm, che aveva ottenuto il sostegno della Regione del Veneto, è risultato primo nel punteggio qualità (sceneggiatura, regia, cast artistico e tecnico) e secondo a pari merito nel punteggio complessivo nella graduatoria stilata dal MiBact, ottenendo un contributo finanziario di 250mila euro. Un'importante notizia, che contribuirà a mantenere vivo il ricordo dei nostri soldati dispersi in Russia!». Lo scrive su Facebook Elena Donazzan che comunica l'importante riconoscimento ottenuto dal film.

“La Seconda Via”, primo film sulla ritirata di Russia

«A più di settanta anni dalla Ritirata di Russia – scrive nelle note di regia Alessandro Garilli – noi italiani non possediamo ancora un’iconografia filmica su questo tragico evento. In un’epoca in cui cinema e televisione hanno il potere di colonizzare il subconscio di un popolo e di modellarne la memoria visiva, la mancanza di immagini inizia a produrre dei paradossi evidenti. Diviene sempre più frequente incontrare giovani persone che abbiano nozione del conflitto vietnamita. Poiché possiedono riferimenti derivati da film come Il Cacciatore (1978), Apocalypse Now (1979), Platoon (1986), Hamburger Hill (1987) o Full Metal Jacket (1987). E che non sappiano nulla su tragedie che hanno colpito più da vicino il proprio popolo».

«La sofferenza di chi ha compiuto questo surreale cammino»

«Ma l’urgenza narrativa di questo film – scrive ancora Garilli – nasce da ragioni più intime, che hanno a che vedere con la sofferenza di chi ha compiuto questo surreale cammino. E che mi hanno portato a scrivere, come amo pensare, più che un film di guerra, un film di uomini nella guerra. La sceneggiatura sposa, sin nella struttura, il tema della “perdita della concezione del tempo”, fulcro drammatico dell’opera».