La modella Bruna Marquezine fa la kompagna: «Sono una femminista antifascista»

Bruna Marquezine, una delle modelle più famose al mondo, ha scelto di schierarsi apertamente con gli Antifà e contro Bolsonaro e contro Trump. Sui social si è alleata pubblicamente agli Antifascisti brasiliani. “Brasiliana Antifascista”, “Artista Antifascista”, “Femminista Antifascista“, “Donna Antifascista”. Quattro foto pubblicate dalla modella senza nessun commento ulteriore. Il post ha quasi raggiunto i 300mila like e sono molti i volti noti brasiliani ad aver commentato positivamente la presa di posizione della modella.

Bruna Marquezine e le quattro foto Antifà

Bruna Marquezine è volto di Intimissimi ed ex fidanzata del campione Neymar. È una modella molto amata e il suo profilo Instagram conta quasi 40milioni di seguaci. La sua pagina è ricca di foto patinate e la modella ha stupito tutti i suoi fan con la sua presa di posizione. Il post è arrivato dopo il tweet con cui Donald Trump ha annunciato l’intenzione di considerare fuori legge gli Antifà. Classificandoli come organizzazione terroristica. L’annuncio ha fatto seguito alle dichiarazioni rilasciate a Fox dal segretario di stato Mike Pompeo. Secondo cui «resta da vedere come le proteste pacifiche da parte di persone chiaramente rattristate e frustrate dal comportamento della polizia contro George Floyd siano diventate violente». Per poi aggiungere: «Non so esattamente come si sia arrivati a questo punto, ma abbiamo già visto questo schema prima, con outsider che si infiltrano». Un pensiero che Trump aveva già espresso un anno fa. Subito dopo anche Bolsonaro ha espresso la stessa opinione e le sue parole hanno scatenato un’altra onda di proteste in Brasile.

Le proteste Antifà

In America, molte delle proteste per la morte di Floyd sono state organizzate da Antifà. Un movimento antifascista della sinistra radicale, che ha fomentato l’opinione pubblica. Gli attivisti Antifà usano la violenza per combattere quello chi va contro il loro pensiero. Adesso il movimento Antifà può contare su una simpatizzante insospettabile come la modella Bruna Marquezine.