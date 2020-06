La Maglie smaschera il bluff di Conte sul Mes: «Ha sempre finto di non volerlo, vi dico il perché»

“Ha sempre fatto finta di non volerli”. Maria Giovanna Maglie, ospite in collegamento con Stasera Italia, fornisce la prova che sul Mes il governo Conte andrà a sbattere. perché ha sempre mentito nel merito. E’ severissima. Nel salotto di Barbara Palombelli si parlava della conferenza stampa del premier, della Fase 2 e delle sue deludenti parole; tese solo a lodarsi per quanto fatto. Il futuro invece chiama in causa un nodo spinoso, i soldi dell’Europa e il Mes. Pome della discordia con i cinquestelle. La Maglie affonda su questo punto e dà una lettura politica che appare la più realistica; al di là dei no convulsi che Conte ha sempre retoricamente pronunciato: Il Mes è uno strumento vecchio che non è utile alla nostra causa, ha più volte detto il presidente del consiglio. Ma si tratta di un bluff. Non poteva dire la verità, ossia cosa ne pensava veramente.

Maglie: «I soldi del Mes per la sanità sono 4 mld e non 37…»

Il redde rationem con i grillini è alle porte, dunque per la giornalista e scrittrice. «Giuseppe Conte, alla fine, prenderà i soldi del Mes anche se non può dirlo perché non può obbedire a quel pezzo dei 5 Stelle che dice che non solo il Mes non va preso, ma va abolito. Questo dicevano i 5 Stelle nel loro manifesto fondativo». Un bluff che prima o poi verrà scoperto. Un bluff nel bluff. Spiega infatti la Maglie, sempre fuori dal coro, parlando di cifre: «Il Mes per le questioni sanitarie, stando ai calcoli di Cottarelli, sono al massimo 4 miliardi e mezzo, non di più e non certamente i 37 stanziabili». Detto questo, la Maglie – e non è la sola – si definisce “basita” dalla conferenza stampa del premier: “C’è una schizofrenia totale tra ciò che promette Conte in diretta nazionale e la realtà quotidiana degli italiani».