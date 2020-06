Justin Biber nella bufera in poche ore. Un po’ come accadde per il produttor Weinstein, nello scandalo metoo, due ragazze sui Social lo hanno accusato di stupri avvenuti negli anni passati. In particolare, su Twitter, due ragazze hanno accusato Justin Bieber di averle violentate, nel 2014 e nel 2015. L’artista ha negato i fatti, replicando anch’egli sui Social.

La prima accusatrice, di nome Danielle – specifica che il suo account è anonimo -, afferma di aver incontrato il cantante canadese e la sua compagna (all’epoca Selena Gomez) nel marzo 2014, in un ristorante a Houston. In occasione di una serata organizzata dal team Bieber in un ristorante. A un certo punto del party, una persona si è avvicinata a Danielle e alle sue amiche per sapere “se volevano aspettare Justin”. Poco dopo, Justin e un suo amico vengono a prenderle e portarle in un hotel vicino. La giovane scrive che le due amiche di Danielle hanno seguito l’amico, mentre Bieber l’ha condotta in un’altra stanza. Pochi minuti dopo, l’ha baciata e ha tentato di spogliarla. Gli ho detto che stava andando troppo lontano e dovevamo smettere perché volevo tornare dalle mie amiche e non volevo fare un torto a Selena. La ragazza a quel punto racconta che Justin si è infischiato delle richieste e ha avuto un rapporto sessuale completo con lei, senza precauzioni.

Due accuse in poche ore contro Justin Bieber

Poco dopo questo tweet, un’altra giovane donna di nome Kadi ha deciso di testimoniare, questa volta apertamente. Nel tweet esordisce: “Credo a Danielle, anche io sono vittima di uno stupro da parte di Justin Bieber”.

Spiega di aver incontrato Bieber durante una serata a New York nel maggio 2015, dopo che una delle guardie del corpo del cantante gli si avvicinò. Quindi si unirà a 8 fan (5 ragazze e 3 ragazzi) in una stanza d’albergo, prima che arrivi Justin Bieber. Mentre stanno per chattare un po’, la giovane andrà in bagno e l’autore di Yummy la seguirà prima di chiudere la porta:“Sono andato in bagno e lui mi ha seguito, chiuso a chiave la porta. Gli chiesi cosa stesse succedendo e perché avesse chiuso a chiave la porta, lui rispose che mi avrebbe detto perché. Ha iniziato a baciarmi, toccando il mio corpo e accarezzandomi. Le ho detto di smettere, che non avrei potuto fare sesso prima del matrimonio. Mi ha spinto contro il letto, mi è salito sopra e mi ha penetrato (…). L’ho allontanato colpendo tra le sue gambe e sono corsa fuori ” . Una storia che dice di non aver raccontato su consiglio di sua sorella e per paura di ” disonorare ” la sua famiglia, ma che alcuni hanno già iniziato a contestare sui social network, a causa, secondo alcuni, sulle date incoerenti. Da parte sua il cantante canadese ha replicato: “Questa storia è impossibile, ed è per questo che lavorerò con le autorità e con Twitter per intraprendere azioni legali.”