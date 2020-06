Iva Zanicchi colpisce Conte con l’arma dell’ironia: «Io agli Stati generali? Non ho il vestito adatto»

L’ironia di Iva Zanicchi colpisce il governo. «Agli Stati generali dell’economia a Villa Pamphili non mi hanno invitato e ci mancherebbe altro. Ci sono persone molto più importanti di me, ma se mi avessero invitato avrei declinato l’invito, non avrei saputo come presentarmi, quale abito fosse il più adatto. Troppo eleganti, troppo chic». Inizia con toni scherzosi la chiacchierata di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro con Iva Zanicchi, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ma poi le domande dei due conduttori sterzano sulla politica e puntano sul premier, protagonista assoluto degli Stati generali in corso a Villa Pamphili per rilanciare l’economia italiana dopo l’emergenza Covid. «Conte si presenta molto bene, ha classe e questo ha un grande valore – dice l’artista – soprattutto in certi Paesi l’aspetto conta molto. Parla anche inglese».

Iva Zanicchi: «Governare è difficilissimo»

E la linea tenuta dal premier durante la quarantena? Dura Iva Zanicchi. «Governare questo Paese è difficilissimo. Lui, quasi tutti giorni, a reti unificate, si faceva vedere e rassicurava. Lo avrei fatto anche io. Poi non ha mantenuto quello che ha detto, ma non perché non lo abbia voluto ma perché non sa che pesci prendere. Si arrampicano sui vetri. Non riescono proprio, ma non per cattiveria. È che non son capaci e non mi riferisco a Conte in questo caso». E a chi? «Nel tennis c’è il doppio e si gioca in quattro, lì giocano almeno in 20 e non si sa dove vanno a finire le palle», risponde sarcastica la Zanicchi.

«In Toscana spero candidino la Ceccardi»

Poi esprime il suo auspicio per la candidatura di Susanna Ceccardi, a presidente della giunta regionale della Toscana per la Lega nelle regionali 2020. «Io ho una lontana parente nella Lega, abbiamo dei bisnonni comuni, la Ceccardi. Spero che la candidino, una ragazza molto intelligente, di buon cuore, preparata». Primo sindaco leghista in Toscana la Ceccardi è attualmente europarlamentare del Carroccio.