Incontro ravvicinato con lo squalo: ragazzini si filmano mentre fuggono (video)

Faccia a faccia con lo squalo, due ragazzini fuggono e intano filmano l’inseguimento del grosso esemplare dai denti spalancati. La scena si svolge nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, dove due fratelli, maschio e femmina, di 16 e 13 anni, hanno incrociato lo squalo mentre erano impegnati in una battuta di pesca subacquea. Nel video si sentono le urla della giovane che scappa, ma fortunatamente l’incontro ravvicinato si conclude senza danni per i due giovani sub. Gli incontri con gli squali non sono così rari in quella zona e solo qualche giorno fa un uomo era rimasto vittima di un attacco di uno squalo proprio nel Galles del Sud.

Tra i video più impressionanti sugli squali, anche questo girato a bordo di una barca, negli Stati Uniti, dove un bambino è stato quasi aggredito da un esemplare spuntato dalle acque.