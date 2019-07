Terrore a bordo, squalo prova a saltare sulla barca per rubare il pesce a un bambino (video)

Terrore su una barca di pescatore nelle acque di Cape Cod, in Massachusetts, Usa. Mentre una famiglia era impegnata a pescare, con un bambino che manteneva saldamente tra le mani la canna, un pesce ha abboccato e il ragazzino ha tirato la lenza verso la barca ma all’ultimo momento un grosso squalo è saltato fuori dall’acqua per afferrare con le fauci il pesce finito all’amo, provocando spavento a bordo, per fortuna con il lieto finale del recupero del pesce e dell’allontanamento dello squalo. Ecco il video.