Impicca il cane “perché ingestibile”: orrore in pieno giorno in un parco pubblico di Roma

“Era troppo pericoloso, bisognava liberarsene”. Si è giustificato così un 66enne della provincia di Oristano, ma da tempo residente a Roma, che venerdì pomeriggio ha impiccato il suo cane nel parco di via Lodigiani, nella Capitale. A scoprirlo per caso un agente della penitenziaria che, fuori servizio, a sua volta stava passeggiando col cane.

Una corda e una sega per “liberarsi” del cane

Da lontano l’agente ha visto l’uomo sollevare a fatica una corda appesa a un albero, distinguendo poi la sagoma del cane. A nulla sono servite le sue urla, il fatto di essersi identificato come agente e la corsa disperata per cercare di salvare l’animale. Il cane era già morto. Il 66enne, che aveva una sega con la quale probabilmente voleva disfarsi del corpo, quindi ha tentato la fuga, scappando verso l’uscita del parco dove lo aspettavano due donne in una utilitaria. Il poliziotto, però, mentre chiamava il 112, è riuscito ad annotare il numero di targa. La sua prontezza ha consentito l’identificazione della proprietaria della macchina e quindi dell’uomo, che aveva il mezzo in uso, e delle due donne che lo stavano aspettando, due ucraine di 54 e 63 anni.

Le accuse nei confronti dell’uomo

Una volta in casa del 66enne, gli agenti, che lo hanno denunciato per uccisione di animale, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, gli hanno chiesto i motivi del folle gesto. “Il cane ormai era un trovatello adottato 8 anni fa e – si è giustificato – era diventato ingestibile. Giovedì sera (il giorno prima di ucciderlo) ha morso la mano alla padrona (una delle due ucraine) che ha così deciso di liberarsene”. Nel parco gli agenti della Scientifica hanno sequestrato piccone, una corda, mentre in casa del 66enne hanno trovato la sega. I poliziotti della volante San Basilio 1 con la ditta della Asl hanno provveduto al ritiro della salma, portata al canile della Muratella.

Gli Enti di protezione animale si costituiscono parte civile

L’Enpa, l’Ente Nazionale Protezione Animali, e l’Oipa, l’organizzazione internazionale protezione animali, hanno fatto sapere che si costituiranno parte civile nel processo. “L’orrore che ha travolto questa povera creatura indifesa fa tremare i polsi e apre con violenza uno stralcio su una realtà di cui ancora si parla troppo poco: coloro che torturano e uccidono gli animali sono le stesse persone che poi si scagliano con violenza sui propri cari”, è stato il commento dell’Enpa. “Occorre una tutela più incisiva per gli animali, che ancora non ricevono una copertura legislativa diretta non essendo loro riconosciuta soggettività giuridica”, è stato poi il commento dei vertici dell’Oipa, che hanno anche auspicato un inasprimento delle pene.