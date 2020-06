Immuni, Giorgia Meloni non ci sta: “Ho 7 domande per il governo. Rispondano e poi ne riparliamo”

Sette “semplici domande” per far ricredere lei e soprattutto gli italiani su Immuni. A porle a governo e maggioranza è stata Giorgia Meloni, dopo le polemiche che l’hanno investita per aver “osato” avvertire sulla poca trasparenza e sui rischi che la App comporta.

Su Immuni “gravissimi aspetti di opacità”

“Il governo e le forze di maggioranza mi hanno attaccato perché ho sconsigliato di scaricare la app Immuni in quanto è stata introdotta senza rispettare la legge e presenta gravissimi aspetti di opacità“, ha scritto Meloni sulla sua pagina Facebook, chiarendo però che “c’è un modo per far ricredere me (cosa poco importante) e soprattutto gli italiani (che è la cosa fondamentale)”. “Il governo risponda a sette semplici domande sulla app Immuni”, ha chiesto la leader di FdI, sfidando M5S e Pd sulla trasparenza.

Le 7 domande di Giorgia Meloni al governo