Il virologo Crisanti contro l’Oms: “Mascherine inutili? Una bufala che ha fatto stragi”

“Ci hanno detto in piena pandemia che non servivano. E Dio solo sa quanti morti ci sono stati in più per aver

dichiarato al mondo che dovevano essere indossate solo da malati e ospedalieri. E così la gente disseminava goccioline ovunque. Asintomatici compresi”. Lo dice intervistato da Il Giornale, Andrea Crisanti, immunologo, ordinario di microbiologia all’Università di Padova in merito al dietro – front dell’Oms sull’uso delle mascherine.

”Purtroppo – ricorda Crisanti – l’Oms ha detto tutto e il contrario di tutto sul Covid. Prima aveva assicurato che il virus si trasmetteva solo da animale a uomo. Poi anche dall’uomo all’uomo, ma non c’era da preoccuparsi”.

Crisanti e il baraccone dell’Organizzazione mondiale della sanità

“L’Oms è un baraccone che va smontato e rifatto da capo perché finanziato in gran parte da industrie private e

pochi Stati e invece dovrebbe fare gli interessi della comunità mondiale. Alla fine di questa epidemia credo si debba aprire una discussione su cos’è l’Oms”. Così Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di medicina molecolare e virologia all’Università di Padova, ospite di 24 Mattino su Radio 24.

“Serve un’Oms autorevole e indipendente”

“Abbiamo bisogno di una Organizzazione mondiale della sanità, ma diversa e indipendente – aggiunge Crisanti, spesso critico col governo – e il fatto che Trump abbia ritirato i finanziamenti è un errore perché la rende più vulnerabile alle influenze esterne. Io credo invece che l’Oms debba essere finanziata esclusivamente dagli Stati membri senza interferenze esterne”.

“Su questa epidemia l’Oms ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare e non è la prima volta. Quello che ha fatto sull’influenza suina ce lo siamo dimenticati ma ha creato un danno enorme a diversi Paesi a vantaggio di industrie generando un allarme che era un’autentica bufala”.