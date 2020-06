Il tir non li fa sorpassare, tre rom romeni massacrano di botte l’autista

Tre rom romeni sono finiti in manette dopo il violento pestaggio di un camionista di un tir. Il fatto è accaduto alle porte di Venezia ed è riportato oggi dal Gazzettino. I due, prima hanno tentato di superare un Tir autocisterna, poi quando non ci sono riusciti hanno costretto l’autista a fermarsi. A quel punto è scattato il pestaggio. Per fermare i due aggressori sono dovuti intervenire vigili urbani. Il malcapitato autotrasportatore è stato ricoverato in ospedale. I tre aggressori, che il quotidiano qualifica come rom romeni, sono stati denunciati.

Denunciati i tre rom romeni, Mestre bloccata per ore

A fare le spese dell’azione della gang anche gli automobilisti veneziali. Il traffico di una arteria principale di Mestre (Venezia) è rimasto paralizzato per circa tre ore. Gli agenti, infatti, per permettere le operazioni e le indagini, hanno dovuto chiudere una delle due corsie di marcia, provocando la paralisi della circolazione. Secondo ulteriori dettagli, forniti dal Corriere Veneto, i tre aggressori sono pregiudicati e hanno compiuto il pestaggio nonostante avessero a bordo del Suv anche una bambina di tre anni. Non è dato sapere se questo fatto comporterà anche l’intervento del tribunale dei minorenni.