“Il M5s rinnega anche lo streaming”: FdI smaschera l’ennesimo voltafaccia grillino (video)

Lo streaming diventa una “baracconata”. Dopo averne fatto un motivo di vanto quando erano all’opposizione, ora che sono al governo, i Cinquestelle rivedono completamente il loro giudizio sulla trasmissione in diretta degli incontri istituzionali. E, finiscono per bollarla come una “baracconata”, appunto. O come un espediente propagandistico da parte di chi la chiede. A smascherare questa ennesima capriola grillina è stata Giorgia Meloni, che si era fatta portavoce di una richiesta di trasparenza nei confronti del governo.

La richiesta di trasparenza di FdI

“Conte dice che è aperto al dialogo con le opposizione? Bene, ecco le due condizioni. Sparisce tutto quello che non c’entra con il dl Rilancio: poltrone, consulenze, amenità e bonus inutili. E le riunioni tra governo e opposizioni le facciamo in streaming. Così gli italiani potranno giudicare. Ci stanno?”, aveva rilanciato Meloni ieri, dopo che Conte nuovamente aveva sventolato una volontà di dialogo alla quale, però, in questi mesi di emergenza non ha mai fatto seguire gesti e azioni di reale condivisione con le opposizioni.

Ma ora per il M5S lo streaming è una “baracconata”

Neanche a dirlo, la risposta grillina è stata no, tanto più che a causa degli Stati generali sulla Fase 3 la maggioranza è di nuovo sull’orlo del collasso. “Richiesta curiosa”, che “manifesta una chiara incomprensione di quello che dobbiamo fare”, è stata la replica grillina, condita da quel giudizio di merito sullo streaming come “baracconata”. Eppure, come ricordato in un video prodotto da FdI e postato sui social, tra gli altri, dal capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, furono proprio loro a portare – di prepotenza – lo streaming alle riunioni tra maggioranza e opposizione. “Ricordate quando il M5S dall’opposizione proponeva al Pd che tutti gli incontri istituzionali venissero trasmessi in diretta streaming? Bene, ora che governano loro con lo stesso Pd, la risposta è NO! Sono riusciti a rinnegare anche questa loro battaglia”, ha commentato Meloni.