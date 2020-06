I gilet arancioni arrivano a Roma ma Pappalardo non convince. Piazza semivuota

A poche ore dall’affollata manifestazione del centrodestra a Piazza del Popolo sono arrivati i gilet arancioni. Poche centinaia di persone che non sono riuscite neanche a riempire metà della piazza. Con il gruppo dei manifestanti, anche il leader del movimento, il generale dei carabinieri a riposo, Antonio Pappalardo, che è arrivato nel pomeriggio. In piazza si sono alzati vergognosi insulti contro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oltre agli inviti al premier Giuseppe Conte a dimettersi. Parole offensive anche contro la stampa: «Siete venduti, protestiamo contro il sistema capitalistico liberale, siete dei bastardi», avrebbero detto i manifestanti ad alcuni cronisti, secondo quanto riporta Agi. Spintoni, urla e insulti gridati a distanza ravvicinata e senza mascherina. I gilet arancioni, come ricostruisce il Giornale, hanno aggredito anche la troupe di La7 arrivata in Piazza del Popolo per documentare l’arrivo di Pappalardo.

Gilet arancioni, Pappalardo sulla pandemia

«A quanto pare il coronavirus ha paura di me e non mi attacca. Gli esperti internazionali dicono che questa pandemia è una boiata», ha affermato in piazza del Popolo l’ex generale Pappalardo. «Prendo a schiaffi chi vuole mettermi la mascherina», ha aggiunto. «Siamo qualche centinaio», hanno osservato alcuni partecipanti alla manifestazione, durante la quale si sono viste poche mascherine e quasi mai il rispetto del distanziamento sociale. Il leader Pappalardo ha poi proseguito con i suoi slogan: «Popolo, esci dal guscio, scendi in piazza, ribellati!», ha detto. «Io non conto nulla, è il popolo che comanda e per eleggere un nuovo Parlamento dobbiamo avere una nuova legge elettorale. Bisogna stampare la nostra moneta nazionale, la Lira!».