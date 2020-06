Fratelli d’Italia a difesa della Calabria contro le descrizioni diffamatorie della compagnia aerea Easyjet. “Descrivere la Calabria come una terra di mafia. E di terremoti dalla quale i turisti stanno alla larga è di una gravità senza precedenti. Una ‘cartolina’ del tutto falsa. E piena di assurdi pregiudizi. Che ha l’effetto di danneggiare l’immagine di una regione. Che non solo può offrire ai visitatori un immenso patrimonio di tesori naturalistici, culturali e identitari, quanto oggi è una terra completamene libera dal covid, ed è pronta ad accogliere in sicurezza turisti e viaggiatori. Grazie anche all’ottimo lavoro messo in campo dalla presidente Jole Santelli e dall’assessore al Turismo Fausto Orsomarso. Una terra capace di offrire esperienze di viaggio emozionanti ed autentiche. E non solo quadretti da pubblicare su Instagram”. È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, commentando quanto pubblicato sul sito della compagnia aerea Easyjet nella sezione delle destinazioni di viaggio dedicata alla Calabria.

Wanda Ferro: gravissima la descrizione di Easyjet

“La descrizione della Calabria pubblicata sul sito della compagnia britannica – prosegue Wanda Ferro – è talmente distante dalla realtà e offensivo da non potere essere semplicemente frutto della superficialità. Dell’ignoranza o degli incubi di chi ha redatto il testo. Il danno all’immagine della Calabria da parte di Easyjet è evidente. E rischia di avere ingiuste ripercussioni sulle attività turistiche. Per questo andrebbe sospeso immediatamente ogni eventuale rapporto della Regione con la compagnia aerea e valutate possibili azioni risarcitorie”.