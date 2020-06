Fratelli d’Italia contro il Dl scuola: «Avete umiliato docenti, precari e studenti. Ecco perché votiamo no»

Dal canto suo, Paola Frassinetti ha detto: «Fratelli d’Italia crede che la valutazione sia importante e che la regola del “tutti promossi” possa avere effetti negativi sui ragazzi. Con la didattica a distanza, insegnanti e famiglia hanno mantenuto un filo con la scuola, ma ha acuito le differenze sociali tra chi aveva o meno un computer o la connessione. Noi siamo per la stabilizzazione dei precari, per trovare le risorse per l’edilizia scolastica ed è per questi motivi che voteremo contro questo decreto che ha generato solo confusione sia tra i docenti che tra gli alunni». E poi ancora: «Il nostro voto contrario contiene anche la posizione sulle scuole paritarie. Se davvero non dovessero riaprire questo sarebbe un grave danno per tutto il sistema scolastico. Noi voteremo contro perché siamo per la stabilizzazione dei precari perché non è una colpa esserlo. Voteremo contro perché gli studenti disabili hanno pagato l’isolamento. Abbiamo perso una grande occasione perché è calata la mannaia della fiducia».