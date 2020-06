Follia a Savona, senegalese aggredisce i passanti. La Bellanova regolarizzerà anche lui? (video)

Un senegalese aggredisce e insulta in totale stato di alterazione. A Savona in pieno centro va in scena l’integrazione tanto cara ai buonisti. Il video dell’immigrato che dà in escandescenze tra passanti impauriti che si tengono alla larga sta facendo il giro del web. Dopo essere stato rilanciato dal parlamentare della Lega, Alessandro Morelli. Accade a Savona in piazza Diaz. L’uomo fa quello che vuole. E’ padone. Successivamente si saprà che era noto alle forze dell’odine. Solo un passante gli si fa incontro tentando di fermarlo, fronteggiandolo. “Onore a quel signore…” commentano i più dai profili social.

Scena di ordinaria follia

Ma la rabbia per le immagini – che si aggiungono alle tante analoghe che quotidianamente vengono filmate e postate nelle vie delle città italiane – ricade tutta su una persona. La ministra Teresa Bellanova che si è presa a cuore la sorte dei tanti migranti clandestini da regolarizzare: ci sarà anche questo signore tra i 600mila migranti per i quali si effettuerà la sanatoria? E’ la domanda che riecheggia dai social. Sanatoria avanti tutta ci sarebbe da commentare. Bellanova complimenti: è la rabbia che i social fotografano.

Urla e cazzotti

Nel filmato amatoriale di un ragazzo che ha assistito alla scena, si nota il senegalese che grida più volte “vaffanculo” con fare minaccioso contro il conducente di un compattatore dell’Ata: l’azienda che si occupa del servizio di igiene urbana. Quest’ultimo resta dentro il proprio mezzo. Con coraggio si avvicina al migrante un pedone. La piazza diventa un ring.

Successivamente un poliziotto, nel tentativo di far entrare in auto il senegalese, è stato anch’esso aggredito con calci e pugni che lo feriscono a un occhio. Il migrante è risultato essere già noto alle forze dell’ordine: è stato ricoverato in psichiatria e denunciato per resistenza e lesioni. L’intervento del passante, che si trovava a passeggio con la figlia, è stato provvidenziale. Già , domanda: dovremo aspettarci la regolarizzazione di soggetti come il signore di questo video?