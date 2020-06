Figuraccia mondiale di Rula Jebreal: foto “taroccata” usata per attaccare Trump

Stavolta la figuraccia è internazionale e supera i confini italiani. Dopo il “body shiming” contro Donald Trump, con la pubblicazione di una foto in cui il presidente Usa veniva dileggiato per il suo aspetto fisico, stavolta Rula Jebreal cade su una foto “taroccata”.

La fake foto di Rula Jebreal

Il palcoscenico è sempre quello di Twitter, dove la giornalista di origine palestinese ha provato ad attaccare Trump affiancando una foto di Hitler con la Bibbia in mano a una del presidente americano nella medesima posizione. Un paragone ardito, ovviamente offensivo per il presidente americano e i suoi elettori, ma il punto era un altro. Quella foto di Hitler era falsa, come ha scoperto proprio Twitter, che ha segnalato sul post della Jebreal che il contenuto era stato “manipolato”.

La gaffe della giornalista

Una gaffe clamorosa, per una giornalista, che dovrebbe fare della verifica delle fonti e della lotta alle fake news, un principio di correttezza ineludibile. La foto di Trump, ritratto con una Bibbia in mano davanti alla chiesa di St. John, a Washington, poco distante dalla Casa Bianca, era vera. Quella del dittatore nazista no. Come è possibile verificare cliccando sulla scritta “contenuto manipolato”, sotto al post della Jebreal, su Twitter, il Führer stava semplicemente salutando il popolo durante una parata, ma senza tenere alcun libro in mano. L’accertamento del fotomontaggio è stato realizzato dagli esperti assoldati dal social network.