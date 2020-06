Fedez e Chiara Ferragni si fanno le foto nella Cappella Sistina: polemiche di fuoco sui social

È polemica sui social per alcune foto che ritraggono Fedez e Chiara Ferragni nella Cappella Sistina in Vaticano postate sui social della coppia. I Ferragnez, infatti, dopo un weekend alle Cinque Terre, hanno deciso di effettuare una visita tra i monumenti di Roma. Hanno postato su Instagram le foto davanti al Colosseo, al ristorante con un piatto di rigatoni all’amatriciana e in Piazza San Pietro.

Fedez e Chiara Ferragni abbracciati ai Musei Vaticani

Ma la polemica si è scatenata quando la coppia, in visita privata ai Musei Vaticani, ha pubblicato un video e alcune foto che ritraggono la Ferragni di spalle nella Galleria delle carte geografiche e nella Cappella Sistina dove è vietato fare fotografie. I due abbracciati, lei vestita di bianco e lui con pantaloni neri, t-shirt dello stesso colore e mascherina, guardano la volta della Sistina con sullo sfondo il Giudizio Universale di Michelangelo.

È rivolta sul web: «Le regole valgono per tutti»

Le immagini di Fedez e Chiara Ferragni scatenano un putiferio. «Ma non è vietato scattare foto nella Cappella Sistina?», è il commento di un utente. Mentre un’altra scrive: «Quando sei un turista “comune” ed entri nella Cappella Sistina senti urlare continuamente le guardie che dicono “no foto”. Vedo che le regole normali per i Ferragnez non valgono». Un altro scrive ancora: «No photo, no video vale solo per i comuni mortali, evidentemente».

«La Cappella Sistina non ha bisogno di influencer»

C’è anche chi afferma che a Michelangelo non serve il plauso di Fedez e Chiara Ferragni. «La Cappella Sistina non ha bisogno di influencers». È la risposta a un fan entusiasta che invece scrive: «Brava Chiara, fai vedere a tutto il mondo la bellezza della nostra stupenda Italia. Nella speranza che soprattutto il turismo estero torni a godere delle emozioni che offre il nostro Paese».

Ironia sulla “religiosità” di Fedez e Chiara Ferragni

Non manca chi ironizza sulla “religiosità” della coppia: «Prima volta in una chiesa?». C’è infine chi ha scritto un semplice «è illegale Chiara!!!». Arriva il commento di Fedez sul suo profilo twitter. «Ma perché», ha scritto in un post, «trovare sempre un pretesto per fare polemica su tutto? Non capisco davvero».