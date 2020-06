Si illude chi pensa che il prossimo presidente della Repubblica debba per forza avere il timbro rosso.

Al Colle non deve andare un sovranista! Rullo di tamburi! Il Quirinale sarà nostro! Rullo di tamburi. Guai a cedere! E altro rullo di tamburi….

In realtà la sinistra deve imparare a far di conto. Ha fatto nascere il Conte 2 per evitare elezioni anticipate che avrebbero dato una maggioranza netta a destra, ai fini dell’elezione del presidente della Repubblica, anno di grazia 2022. Ma i giochi non li determineranno loro. O meglio, un capo dello Stato fazioso e rosso se lo sognano.

La sinistra si illude

Il perché sta nella legge dei numeri che si incaricherà di frustrare molte ambizioni. E la partita che vorrebbe giocare Zingaretti è molto più complicata di quello che dicono di sperare.